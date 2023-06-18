Emporio Armani 2024春夏男裝藏有濃濃東方色彩。（CFP）

Emporio Armani 2024春夏男裝本季輪廓寬鬆慵懶、材質輕透。（CFP）

在Emporio Armani 20242024春夏男裝大秀秀場佇立顯眼的銀杏葉，作為東方、東京象徵的銀杏葉，品牌在大秀開始前就開門見山地表明本季濃厚的東方色彩，對於身處亞洲文化的我們而言，本季服裝相當親切，本季色澤以低調內斂的黑色為主軸，穿插白色、灰色、米色等色調於其中，整體服裝廓形寬鬆慵懶，短外罩夾克讓人聯想至中國武術、長款束腰風衣則讓人聯想至唐裝，品牌設計師Giorgio Armani將屬於東方的內斂融入於其設計之中，並巧妙融入具光澤感面料、薄紗、縷空設計等，呈現出慵懶、性感低調的時裝風格。

在本季秀後，Giorgio Armani邀請此次義大利帕拉匹克運動會選手，舉著國旗搭配由品牌打造的EA7 Emporio Armani的制服亮相，收穫現場如雷的掌聲喝采，搶先在2024巴黎奧運會前為選手加油。