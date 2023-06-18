由於台灣附近水氣減少，明（19）日各地多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。氣象局表示，本周天氣轉為夏季型態，各地白天悶熱，內陸近山區、盆地、縱谷氣溫可能更高，不時有午後局部雷雨，另外周四（22日）前東南部有焚風發生機率。

氣象局指出，明天各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，受西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後對流發展較不明顯，但東北部地區及其他山區仍有零星短暫雷陣雨。

氣象局分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣溫方面，清晨各地低溫約25至26度，白天感受悶熱，預測高溫來到32至34度，尤其北北基、台東地區及花蓮縱谷、彰化以南近山區有局部36度以上高溫發生的機會，氣象局已發布高溫資訊，13縣市為黃色燈號，東南部仍有焚風發生的機率。

氣象局發布高溫資訊，其中13縣市為黃色燈號，有36度高溫出現可能。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周二至周五（20日至23日）西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨。周三前午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；周四、周五東北部、西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，溫度逐漸升高，高溫普遍來到33至35度，局部溫度會再更高；周六、下周日（24、25日）環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。