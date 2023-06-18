陳明真、王淑娟、蔡阿炮在《搜尋者》劇中飾演重要的訪視志工。（大愛電視台提供）

《搜尋者》出席祈福感恩會。（大愛電視台提供）

王淑娟、雷洪、伊正、蔡阿炮、陳明真和鄭平君、岳庭、劉爾金、梁佑南與方琦、瑭鈺等藝人，18日前往基隆慶安宮參加大愛電視台《搜尋者》感恩祈福會，曾是90年代「花系列」戲劇女王的王淑娟久違公開受訪，她透露，拍攝的第5天，就因踩到青苔滑了一跤造成左邊髖關骨裂，醫生建議開刀，右邊髖關骨也曾受傷的她拒絕，就怕耽誤拍戲時間，戲殺青後，她才去照核磁共振確認傷勢。

《搜尋者》出席祈福感恩會。（大愛電視台提供）

王淑娟劇裡飾演探訪志工，不會騎車的她，劇中親自騎機車上陣，拍攝一場被大卡車追撞的戲，非常敬業。談起左邊髖關骨受傷不願意開刀的原因，王淑娟透露，那時是開拍第5天，如果要開刀，就要復健，得花上更多時間，因此希望讓傷自然癒合，拍攝近3個月時間，都靠服用止痛藥止痛，也沒讓導演和劇組知道，拍戲期間還曾有化妝師提醒她雙腳要合攏，完全不知道她髖關骨已經痛到腳併不起來。

王淑娟說，因選擇不開刀治療、自然休養方式，骨頭經常移位睡到半夜要請家人抱著翻身，聽到骨頭「咔」一聲、髖關骨歸位，才能舒服入睡。

雷洪在《搜尋者》中是王淑娟重要的訪視個案。（大愛電視台提供）

雷洪在《搜尋者》中飾演過氣的黑道老大，被6名妻妾子女拋棄淪落街頭，導演王重正特別要雷洪蓄落腮鬍，他說這是他從影以來第一次出現的蓄鬍造型，留了好幾個月，劇組都說像極了好萊塢影星「史恩康納萊」，拍完這部戲還以同樣的鬍子刷黑去拍另一部戲。

梁佑南飾演雷洪前妻，一場上法院的戲，梁佑南說雷洪一個眼神就讓她氣得咬牙，她把在法院拍戲的劇照上傳到社群媒體，標題寫「老梁跟你拚了」，結果不但按讚數創下貼文最高紀錄，當天也接到許多記者關心的電話，以為她發生什麼事要對簿公堂。

雷洪說《搜尋者》裡很多「大演員演小角色」，像是已故演員劉引商、庹宗華、夏靖庭、楊潔枚、王道、陸一龍、林義雄、王滿嬌等，不只資深演員在《搜尋者》中撐起一片天，王淑娟對劇中許多年輕演員像是吳昆達、莊岳、王為等人的演技都讓他眼睛為一亮。

蔡阿炮飾演訪視志工的角色，因為小時候經被火燒燙傷，生平最怕的就是拍火，沒想到在《搜尋者》中，一場雜貨店的戲跟一場跟馬力歐的戲都是火災，讓他拍到雙手顫抖。伊正在劇中飾演截肢的個案，右腳關節卡義肢拍，後遺症就是關節退化，站起來沒力、走樓梯也要扶著，到現在都還沒好。鄭平君演藝生涯40多年中詮釋過瘸子、聾人，第一次的盲人戲就是在《搜尋者》，對全劇27集的註解就是像在看27部電影版的精彩。