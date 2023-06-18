藝人宥勝遭爆料性騷女員工，即使緊急發聲道歉，優質形象仍全毀，而其中一名受害A女，透露事情發生後，曾對宥勝表示被嚇到，沒想到宥勝竟回他「可是我很需要」。

受害A女向《中天新聞網》透露，事情發生在2017年，宥勝突然環抱她，而且連續2次，讓她相當驚恐，「當下其實不知道該做什麼反應，叫不出聲...」，而A女事發後，曾向宥勝表示自己被嚇到，宥勝竟然回她：「可是我很需要...總之謝了，以後盡量不再犯」，還附上一個裝可憐的貼圖。

A女遭性騷後，曾向宥勝反映。（圖／取自中天新聞）

因為對方是藝人，說出去也不知道會不會有人相信，因此A女選擇離職。直到2019年，宥勝老婆慈惠從其他員工得知事情經過後，才私訊她道歉，「對不起，我今天才知道哥做了對不起你的事，真的很抱歉。」A女表示 現在選擇站出來，就是希望不要有更多人受害。

宥勝今針對性騷指控，在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

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