Lulu（黃路梓茵）、庹宗康、坤達、任容萱、粿粿、夏浦洋、陳俊仰等人，今（18日）出席東森療癒系實境節目《山裡來了熊孩子》開鏡記者會，聊到各自心目中的夏令營，希望給熊孩子些什麼？Lulu表示希望能帶著小朋友貼近大自然，體驗更多新鮮事開心玩！並領著大家喊口號：「好好吃！好好說！好好玩！」

Lulu加碼爆料，其實嚴父形象十足的庹宗康，反倒是小朋友眼中的開心果，因為都覺得他非常像麵包超人，瞬間笑翻全場。他也是最佳輔導長，無論是帶娃經驗分享，還是處理幼兒鬧情緒，都表現得十分得心應手。

負責體能活動的坤達更特地撥空去幼幼台學習兒童律動操，希望啟發孩子對運動的興趣。他也分享去幼幼台見習後，瘋狂被兒歌〈卡加布列島〉洗腦，眾人全開心跟著哼唱，現場氣氛超歡樂。

而被封為甜點擔當的任容萱，暖心守護熊孩子們的飲食健康，在發育的重要階段也能兼顧營養均衡。副總召粿粿及夏浦洋分擔總召工作，幫忙招生、執行各類交辦事項。保護幼兒安全和照顧日常生活則交給熊超人陳俊仰，適時給予機動性協助。《山裡來了熊孩子》由藝人們共同規畫成立幼兒夏令營，預定將於暑假播出。