2023台南國際龍舟錦標賽共有103隊報名參賽。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2023年台南國際龍舟錦標賽開幕典禮安排火舞表演。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2023年台南國際龍舟錦標賽從19日至22日在台南運河舉行，今天傍晚舉行祭江儀式及開幕典禮時，市長黃偉哲特地搭乘龍舟祭江，祈求活動圓滿順利。隨後的開幕儀式還特別安排火舞表演，結合傳統陣頭意象與精華，加上明火舞台劇的華麗轉場，不僅象徵台灣火龍與龍舟水龍共同守護台南土地，也宣告龍舟賽正式開始。

黃偉哲表示，此次賽程共有超過百隊報名參賽，配合賽事舉辦，現場周邊還有近百攤美食、農產品及文創攤商，讓民眾除了可以邊吃美食、邊看比賽，也可以購買精緻的伴手禮帶回家，歡迎全台民眾端午連假前來台南看龍舟比賽。

市府體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已經超過300年，依然保持以木船競賽的傳統，並依古禮祭江敬告天地神明，祈求參加龍舟賽的朋友們順利完賽。

體育局指出，今年的龍舟賽共有103隊參賽，開幕式還邀請「即將成真火舞團」演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，更首次結合運河水景作大型戶外演出，讓現場觀眾驚呼連連，場面精彩、值得一看。

體育局說，台南龍舟賽從明天到6月22日每天下午5時30分起，將有一連串的賽事登場，邀請各界朋友前來台南運河觀看激烈的比賽。