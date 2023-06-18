西班牙國腳何塞盧（右）。（美聯社資料照）

西甲強權皇家馬德里鋒線戰力陸續流失，中鋒位置上更是出現大洞，今年夏天和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）重新點燃愛火，但根據義大利知名記者羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，皇馬已經確定迎回33歲西班牙國腳何塞盧（Joselu），他曾在2011-12賽季效力銀河艦隊。

當家射手本澤馬（Karim Benzema）賽季結束後成為自由球員，隨後接受新任沙烏地聯賽冠軍伊蒂哈德重金加盟，皇馬只好加速尋找本澤馬的替代者，拒絕與PSG續約的姆巴佩以及熱刺前鋒肯恩（Harry Kane）成為補強對象，只是目前看來，他們並不會那麼快來到皇馬。

上季效力西甲西班牙人的何塞盧，出賽33場攻下16球，在進球榜中排名第3，僅次萊萬多斯基（Robert Lewandowski）23球、本澤馬19球，今年也以33歲大齡初次入選西班牙國家隊，但隨著西班牙人下賽季將降入西乙，皇馬看準球員萌生去意之際，以1年合約邀請入隊，過去何塞盧曾效力皇馬二隊，不過陣容過於競爭，只在一線隊留下1場1進球紀錄，當年也隨皇馬拿下西甲冠軍。

姆巴佩日前傳出將不會使用明年夏天的續約權，讓PSG（巴黎聖日耳曼）相當著急，甚至已經為他標價準備賣出，雖然姆巴佩出面澄清，但也僅表示下季絕對會待在PSG，是否會長留仍不願鬆口，不過姆巴佩和皇馬眉來眼去已經不是新聞，皇馬得等到2024年才會出手，這段時間其他球隊爭奪姆巴佩機率很低，因為花大筆轉會費卻只能用他一年的代價太痛苦。