張艾嘉之子王令塵出席Fendi 2024春夏系列大秀與許光漢合影。（摘自王令塵 IG）

影后張艾嘉之子藝術家王令塵（Oscar）近年來經常受邀觀賞時尚秀，上月Fendi於北京舉行《FENDI匠心藝術展覽》時更與媽媽張艾嘉一起至現場支持，日前更受邀前往佛羅倫斯出席Fendi 2024春夏系列大秀，並同框許光漢留下合影，而此次大秀上還有如韓團THE BOYZ成員柱延、大陸演員羅一舟等出席看秀。

Fendi 2024春夏男裝系列服裝運用工具印花、格線、量尺等，向工匠致意。（Fendi提供）

本季品牌透過剪裁、比例變化，將傳統男性正裝改至誠如削肩背心、罩衫等有趣的單品。（Fendi提供）

本次大秀選在剛落成於佛羅倫斯的Fendi Factory皮件工廠，於工廠內還可見到工匠們仍努力工作著，本季為致敬在每件單品背後的工匠，以工裝、工作服元素貫穿其中，除可見到量尺被作為配件妝點於服裝之上外，圍裙也被轉化成繞頸領襯衫，傳統西裝則被改制成削肩設計，勇於打破男性服裝框架；材質方面則選用亞麻布、未漂白的棉布、機織紙織物以此配合高溫的春夏時節。

本季配件玩味十足，快遞包、咖啡外帶包，並在品牌經典Baguette 和 Peekaboo 包推出新圖騰。（Fendi提供）

本季配件玩味十足，快遞包、咖啡外帶包，並在品牌經典Baguette 和 Peekaboo 包推出新圖騰。（Fendi提供）

本季配件玩味十足，快遞包、咖啡外帶包，並在品牌經典Baguette 和 Peekaboo 包推出新圖騰。（Fendi提供）

Fendi 2024春夏系列。（Fendi提供）

Fendi 2024春夏系列。（Fendi提供）

Fendi 2024春夏系列。（Fendi提供）

配件方面可說是本季一大亮點，本次大秀可說是你我日常縮影，在模特手中可見FF LOGO外帶咖啡杯套、文件夾、形似快遞和的造型包款，腰上則可見精緻的工具腰帶等，而經典的Baguette和Peekaboo包除有印上工具印花外，也推出以植物染色、壓紋皮革酷似鱗片的新包。另，本季還透過FENDI KENGO KUMA項目隈研吾的建築原則用於Peekaboo、Baguette Soft Trunk包款和FENDI Flow運動鞋上，採用傳統Waranshi和紙、編織竹子製造。