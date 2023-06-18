韓國現代樂鐵集團(Hyundai Rotem )提出下一代坦克的概念模型，納入許多先進坦克科技，包括無人砲塔、130公釐主砲，模組式裝甲，以及低雷達熱訊跡的外型。

防衛部落格(Defense Blog)報導，第3代的韓國主戰坦克，就稱為K3，採用時下最流行的模組化平台設計，製造與後勤都更為簡便。

New visualization of the Hyundai Rotem K3 tank.

130 mm gun, unmanned turret, KAPS top attack active protection system and RCWS, composite tracks. Capsule for a crew of three.

Source:https://t.co/62NHlc0GVQ pic.twitter.com/oNn7NGSJeO — Junsupreme (@RyszardJonski) June 17, 2023

K3坦克的輪廓變得相當簡潔，有利降低雷達與紅外訊號，使敵人不容易發現。車體配備由鋼、陶瓷和複合材料製成的模組化裝甲，但重量設定為55噸，不至於過於笨重，由柴油發動機提供動力，在越野條件下可達到 70公里/小時的最大速度，和50 公里/小時的最大巡航速度，最大里程為500公里.。

它採用無人砲塔設計，砲手以遠程控制的方式，操作全自動的130公釐滑膛主砲，只需要3位乘組：駕駛、砲手和坦克車長，都集中在前乘員艙，也就是駕駛區內，與砲塔有一段距離，也就增加遭命中後的生還率。

同時，砲塔內空間因為不需要顧慮乘員，也就有完整的空間安裝更多感測設備，就目前的概念圖來看，已有主動防護系統(APS)的考量。車頂有一具遙控機槍塔，可由車長操作。

韓國陸軍向參謀本部提出開發K3坦克的要求，因為K2坦克已經發揮出最大潛力，是時候再發展下一代坦克，預計K3原型坦克將於 2030 年面世。