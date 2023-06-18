新北市長侯友宜日前批評民進黨這幾年利用媒體稱軍公教都是米蟲，遭民進黨強烈駁斥。國民黨前台北市議員羅智強翻出前總統陳水扁曾經講的話，羅因而認為「全世界最仇恨軍公教的政黨，就是民進黨！」

新北市長侯友宜日前批評民進黨這幾年利用媒體稱軍公教都是米蟲，遭民進黨強烈駁斥；侯友宜今受訪再度批評「民進黨給人民對公教人員就是這樣的看法」。國民黨新北市議員呂家愷則酸民進黨，「每日一句，隔日忘記」，如今最該對全國軍公教道歉的就是這些綠營人士們。

國民黨前台北市議員羅智強今（18）日在臉書指出，這個世界上最仇恨軍公教的政黨就是民進黨。羅智強引用段宜康曾說退將：「除了貪得無厭，我想不出什麼其他的形容詞」，連陳水扁都在2017年5月奉勸蔡政府:「千萬不可以將人家汙名化，和軍公教無情對立是不智的」。

羅智強直言，侯友宜批評民進黨污名化軍公教，民進黨罵侯友宜造謠，侯友宜有造謠嗎？「我只知道，全世界最仇恨軍公教的政黨，就是民進黨！」

前總統陳水扁於2017年5月19日晚間出席凱達格蘭基金會募款餐會，阿扁透過事先錄影畫面致詞。陳水扁在影片裡表示，「我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是國家安定最大的力量，也是國家安全、進步及希望的推手。」

陳水扁說，「軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！如果我的8年有任何的成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教無情對立是不智的。」