綜合陸媒報導，理想旗艦MEGA的定位為MPV（multi-Purpose Vehicles，多用途汽車），同時也是理想品牌首款純電動車型，車長預計在5.3公尺以上，車寬將在2公尺左右，車高保守估計在1.8～1.9公尺左右。理想MEGA將採用800伏高壓平台，並配套4C麒麟電池，同時會載理想自研認知大模型Mind GPT。

理想亦在活動上公布，其對高壓純電車型的電池和電池熱管理系統進行了優化，更加充分地利用電池的最大5C充電倍率，可實現峰值500kW以上的充電功率，充電9分30秒，續航400公里。

此外，理想也已經開始自建5C超級充電網路，今年年底將建設完成超過300個超級充電站，2025年超過3,000個。在智能化上，理想公佈智能空間和智能駕駛的進展和規劃，並計畫於6月在北京和上海開啟城市自動輔助導航駕駛的早鳥用戶測試，於今年下半年向早鳥用戶開放通勤自動輔助導航駕駛。