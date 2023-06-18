陳茂波在網誌稱，新一屆政府就任近一年以來，在創新科技方面取得不少新進展。以香港科學園為例，過去一年，共有320家企業進駐，年增30％，其中2成來自大陸或海外地區。數位港方面，其內社群企業目前已超過1,900間，初創企業的累計融資總額突破357億港幣，並擁有超過480個知識產權項目；六間「獨角獸」企業中，一間智能物流的初創企業去年在港交所成功上市，另一間旅遊平台企業亦正籌備上市。

陳茂波指，為進一步加快壯大香港的創科生態圈，政府力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業來港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業匯聚香港，達到群聚效應，此舉也會吸引相關的高端人才來港。

他還稱，引進重點企業辦公室成立約半年以來，已與逾150間企業會面，當中部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端科技的企業，部分已提交發展計劃書。政府會考慮相關企業對香港所能夠帶來的整體效益，與對方商討最合適的條件和方向。