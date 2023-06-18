美國國務卿布林肯周日起訪華兩天，而近期美國聯合法國、加拿大、日本三國在菲律賓海進行大規模軍演，美國海軍甚至出動了尼米茲號核動力航母以及雷根號核動力航母，組成雙航母編隊，而解放軍也從13日開始在東海進行大規模演習。對此，前海軍艦長呂禮詩18日就表示，「我們經常會把中國大陸的軍演和現在所看到的一個政治現況做結合，但其實通常不相關」，引發討論。

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們經常會把中國大陸的軍演和現在所看到的一個政治現況做結合，但其實通常不相關，為什麼不相關？因為我們以一個軍演來說，要達到真正的目的，不是把艦艇拉到海上去隊形變換就好，他一定要有驗證的科目還有考核，這些最少都在一個月以前就已經做好了推演的內容」。

呂禮詩強調，「解放軍現在的軍演都是系統化，當海軍在演習的時候，不要以為只有海軍，空軍也會來支援，另外還有戰略支援部隊跟火箭軍也會納入軍演，其實這都密切相關」，呂禮詩更說，「當他們大型艦艇拉出去的時候，就可以用來模擬成美方的艦艇，或是美方的航空母艦，他們先用戰略支援部隊來進行情報監偵一個目標，在獲得目標之後，他們再模擬透過火箭軍，是不是能用東風或者是其他的武器進行攻擊，他們這樣的一個組合操演叫做系統化，不像以前各玩各的」。