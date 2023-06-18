平價鐵板燒價格親民，一百多塊就能飽餐一頓，就有網友表示，自已吃過許多家鐵板燒，每次吃到的青菜總是豆芽菜與高麗菜，好奇是不是「鐵板協會的規定」，引發眾人討論，也有店員出面解答，主要是考量比較好保存。

一名網友近日在Dcard發文表示，自己沒吃過上千元的鐵板燒，但吃過好幾間平價鐵板燒，夜市的、店面的都有，發現青菜總是「豆芽菜跟高麗菜」，笑說是不是「鐵板協會的規定」，不解店家為何總是只炒這兩種青菜。

貼文引起熱議，許多人紛紛留言「沒有季節性，最好備料？」、「夏天吃到的通常都是進口高麗菜，沒那麼好吃」、「之前吃到一次高麗菜+菠菜」、「豆芽菜應該不算青菜吧...有些鐵板燒店還會另外備一款青菜，有的話我都會把豆芽菜換掉」、「很好吃欸，我很喜歡鐵板燒辣辣燙燙的高麗菜跟豆芽菜」、「那個菜都爆好吃，自己想煮都煮不出一樣的味道」。

也有擔任鐵板燒店員的內行人出面解答，固定使用豆芽菜跟高麗菜是因為「價格穩定且容易保存」、「我鐵板燒做三年，豆芽菜其實不易保存，很容易黑掉，高麗菜反而好保存」、「空心菜比高麗菜豆芽菜還要更不好保存，洗過放冰箱，最多2天變黑變爛」。