日本政府擬將日本航空自衛隊約100架F-15戰機的中古引擎出口到印尼，這些引擎將來可能搭載於印尼的F-16戰機。一般認為，此舉是為了防止中國在印太地區以武力改變現狀。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，日本政府考慮將航空自衛隊戰機約100架無法再改良的F-15戰機中古引擎出口到印尼。目前正與執政黨協商在國防裝備移轉3原則的運用指導方針，追加提供零件一事。將來這些引擎可能裝載於印尼的F-16戰機。

日本國防裝備移轉3原則的運用指針規定，國防裝備的轉移僅限於救難、運輸、警戒、監視、掃雷的「5類型」，目前尚未包括零件在內。不過，零件的出口若是國際聯合開發的情況，是被允許出口的，曾有出口到美國的案例。

日本與印尼兩國政府已同意簽署國防裝備暨技術轉移的協定。F-15戰機和F-16戰機的引擎具有共通性，日本政府回應印尼政府的要求，考慮出口F-15戰機中古引擎。

日本政府近日將與聯合執政的自民、公明兩黨開會討論此事。自民黨內部有人認為，應修改國防裝備移轉3原則的運用指導方針，積極出口國防裝備的零件等。

報導說，日本政府希望防止中國企圖以武力改變印太地區的現狀，對印尼出口F-15戰機中古引擎一事，對日本而言，有助於整備日本所期望的安全保障環境。印尼與日本同為海洋國家，兩國之間近年逐漸加強國防合作。