賴清德官方頻道新節目開播，首集偕羅森伯格暢遊台南。（賴清德YOUTUBE頻道）

民進黨總統候選人賴清德官方YouTube頻道繼「看見，賴清德」、「賴在一起挺台灣」之後，今天再度開出新節目「賴桑去叨位」，首集「帶美國朋友踅台南」晚間9點上線。賴清德在影片中化身導遊，邀請美國在台協會（AIT）主席羅森伯格走訪台南大街小巷，體驗台灣的熱情及人文風景。

賴清德官方頻道新節目開播，首集偕羅森伯格暢遊台南。（截取自影片）

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，該系列節目紀錄賴清德走訪全台灣各地特色行程，感受不同風土民情、特色美食，並第一線與在地民眾接觸、互動，體驗滿滿的「台灣味」！

賴清德官方頻道新節目開播，首集偕羅森伯格暢遊台南。（截取自影片）

台南是座文化底蘊深厚的城市，節目首集由賴清德化身導遊，與羅森伯格一行前往參訪奇美博物館，欣賞館內提琴收藏，在賴清德行經辦公室時，工作人員也特別走出來和他擊掌，展現賴清德的超高人氣，羅森伯格也笑著稱讚賴「很受歡迎」。

兩人隨後也前往附近老街走訪，並到泰成水果店品嚐「哈密瓜瓜冰」，看到造型特殊的冰品，羅森伯格也拿出手機，直呼「太好看了，我一定要拍張照」。接著一行人前往祀典武廟、大天后宮參香祈福。

在前往隆興亞鉛店參觀前，途中經過「兩角銀冬瓜茶」購買清涼飲品消暑。被問到飲品甜度建議時，平常都喝全糖的賴清德，也難得附和店員，說「好！無糖好」。影片最後，賴清德特別感謝台南鄉親一起，親切地讓國際友人體驗到台灣在地的無限魅力、多元文化，更深入了解台灣之美。

郭雅慧表示，台灣擁有豐富的觀光資源，透過「賴桑去叨位」系列影片，由賴清德帶領大眾走訪台灣各地，探尋在地文化下的好所在，也讓大家更認識我們美麗的家「台灣」。