2023紐崔萊三對三全國總決賽18日在台灣大學中央籃球場圓滿落幕，來自全國各地的94支勁旅，輪番上陣，力拚新台幣一萬元的冠軍獎金，來自中區的「陽明魔鬼筋肉人」一路過關斬將，勇奪社會男子組冠軍，社會女子組是由漢口國中女籃隊教練邱秀玟領軍的「威家科技」拿下冠軍，尤其冠軍戰，她們更是在12比19落後的情況下，連續四球犀利切入成功，逆轉奪下冠軍。

社會男子組冠軍由中區晉級的「陽明魔鬼筋肉人」拿下，這支隊伍由現役警消人員及前UBA成大甲一級球員組成，雖然他們原本就已經是三對三鬥牛賽的常勝軍，但本次奪冠之路異常艱辛、不但練習時就有隊友意外受傷，到了冠軍戰還有隊員掛彩，讓他們更加體會身體健康的重要性。

大專男子組的冠軍戰，「黑豹」阿巴西的胞弟阿比伯則成為賽場上的焦點。他和醒吾科大的隊友合組「醒吾科大」隊，團隊不只球技極佳，默契也沒話說，去年參加大專校院3×3籃球錦標賽就已經拿下冠軍，即便面對政治大學等一級球隊也毫不畏懼。阿比伯賽後受訪，表示哥哥阿巴西在籃球方面給予他十足肯定，「希望未來是他來看我打球」，未來他也會不斷增進自我，計畫追隨哥哥的腳步，向職業球員之路邁進。

國中男子組冠軍是育英國中、「育英國中」隊上三人皆是校隊成員，在國中組賽事中憑藉超齡球技與亮眼體格，過關斬將拿下冠軍，教練透露，理著小平頭的張佑安等人是國三應屆畢業生，中區預賽在會考前，隊上只有他們能參賽。而且畢業後他們即將投入HBL高中甲級聯賽戰場，本場賽事亦是他們國中生涯的「最後一舞」，期許他們能夠帶著這份冠軍榮耀，繼續在籃球路上發光發熱。

國中女子組冠軍，由來自國中乙級籃球名校介壽國中、明湖國中球員合組的「YYY」拿下，首度參賽即獲得冠軍，讓她們備感榮耀。而且她們三人是小學同學，唸國中後大家就分道揚鑣，卻因這場籃球賽再次將彼此串聯在一起，能夠拿下冠軍，對她們來說意義非凡。

2023紐崔萊三對三鬥牛賽，今年首度由紐崔萊冠名贊助，從報名開始就掀起一波熱潮，北、中、南各組分區預賽共吸引近千支球隊報名參加。主辦單位在各站除了安排緊張刺激的分組賽事，還安排了不少籃球相關的挑戰或遊戲，讓現場的籃球迷共襄盛舉。總決賽現場，遊戲部分安排了趣味的五米投籃、籃球傳準以及籃球九宮格，更延續三區大受歡迎的「一球入魂」只要logo shot成功，紐崔萊就送出一千元獎學金。

不僅如此，更加碼請來了HBL拿下二連霸的光復高中總陳教練陳定杰，率領旗下子弟兵鄭銘斈、林恩宇、謝銘駿來擔任關主，高中男子組冠軍隊伍「國民前男友」賽前特別來挑戰大魔王，沒想到被陳定杰教練電爆，隊長張聖樺直呼「沒想到教練中距離這麼準」，經此一役，他們在冠軍賽就完全不敢輕敵，順利擊敗對手拿下冠軍。

另外魔王挑戰成功的「壞蛋豆腐」隊，參與高中女生組賽事，來自台南高中的陳柔馨，是HBL的忠實球迷，雖然第二場比賽不幸落敗，無緣冠軍戰，但在魔王挑戰中，158公分的嬌小身材對上身高破兩百的鄭銘斈氣勢絲毫不減，順利破網擊敗自己的心愛球隊，興奮表示「很難忘！明年一定還要再來挑戰！」

紐崔萊三對三鬥牛賽不僅要辦全國最大、最好玩的三對三賽事嘉年華，更要讓球迷朋友就算沒機會打HBL，也能和HBL好手上場過招，帶走滿滿回憶。安麗行銷長陳怡靜Nancy談及活動初衷，希望藉由體育活動凝聚熱情、凝聚健康，同時也十足敬佩參賽選手們在球場上展現的拚戰精神，暖心叮嚀輸贏固然重要，但健康更加不可或缺，希望紐崔萊能成為大家邁向健康的重要一角，讓紐崔萊陪你更進一步，邁向更健康的我們。