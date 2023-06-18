首局就攻下6分大局的統一獅卻贏得辛苦，與味全龍隊打到延長賽第10局才靠著林益全再見安打，以8比7險勝，奪下近期4連勝，也將上半季封王魔術數字降至M5；而落敗的龍隊因為中信兄弟擊敗富邦悍將，兩隊排名互換，龍隊落至第3名，落後獅隊5場勝差。

面對龍隊一軍目前僅存的洋投鋼龍，獅隊在首局就「大開殺戒」，2出局後陳傑憲、胡金龍連續敲安，林子豪獲得四壞球保送形成滿壘，林益全挨觸身球助隊先馳得點，陳重廷安打再下一城，柯育民再補上清壘二壘打，獅隊單局攻下6分。

雖然握有6分領先，但獅隊布雷克表現也不理想，2局上吉力吉撈陽春炮先幫助龍隊追回1分，4局上龍隊1比7落後時，吉力吉撈安打再添2分，2出局後曾陶鎔敲出3分炮、將比分追到1分差，8局上曾陶鎔再敲出追平比分的安打，也讓比賽進入延長賽。

10局上剛歸隊的陳韻文續投，他讓龍隊3上3下，10局下獅隊面對龍隊陳冠偉，首棒打者陳傑憲安打並靠著捕逸攻佔得點圈，林子豪獲得故意四壞保送形成一、二壘有人，林益全敲出右外野平飛安打，一棒結束比賽。

獅隊昨天靠著兄弟逼和樂天桃猿，成功點亮魔術數字M7，今天驚險擊敗龍隊後也將魔術數字下修，最快有機會在22日封王。