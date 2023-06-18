新北一名男子發現妻子與一名陌生男子一同進出婦產科，詢問之下妻子才坦承與詹姓男同事交往不慎懷孕，事後詹男與他簽下和解書，承諾賠償60萬後不再糾纏妻子卻反悔，才讓他決定控告詹男侵害配偶權。新北地院審結，判詹男侵權屬實，須賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2016年間與妻子小瑜（化名）結婚，但他意外目睹小瑜與一名男子一同進出婦產科，詢問之下，小瑜才坦承與銀行男同事發展為男女朋友，發生數次性行為不慎懷孕，由男同事假扮丈夫陪同看婦產科。

人夫表示，後來詹男向他道歉求和，簽下和解書，內容提及詹男坦承侵害配偶權，在今年3月前賠償60萬賠償金並不再與小瑜往來，未料詹男隨即反悔，還慫恿小瑜離婚，讓他不得不持和解書，向詹男索討60萬元撫慰金。

對此，詹男坦承的確有陪小瑜一起到婦產科就診，他雖然簽下和解書，但那是思緒混亂時簽下的，也不曉得法律效力，希望賠償金能衡量他的經濟狀況，求償金額實在過高。

新北地院審理時，法官勘驗證據後認定，詹男的確簽下侵害配偶權的和解書，承諾賠償小瑜丈夫60萬，卻未依約給付，小瑜丈夫求償有理，酌情後判詹男須賠償60萬元為適當。可上訴。