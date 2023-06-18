佛光山南華大學一一二學年度個人申請入學招生表現亮眼，分發率突破8成以上，不僅排名比去年前進2名，位居全國第12、名列全台私校第名5，不含醫事類學校更擠進私校前3名。

佛光山佛光大學表現亦可圈可點，首度開放申請入學的管理學系運動與健康促進管理學士學位學程，及傳播系流行音樂傳播組，皆拿下滿招好成績。

因少子化趨勢，今年許多大學都出現缺額，就連頂尖學府也不例外，但長期深耕高教的南華大學則在學生與家長肯定下，不少熱門科系都獲滿招佳績，像旅遊管理學系、傳播學系、視覺藝術與設計學系、民族音樂學系等，整體招生不受少子化影響、穩定成長。

「南華大學持續隨著國際趨勢與時俱進，培養學生跨域學習的創新與整合能力。」校長林聰明感謝各界對南華的肯定。他表示，南華多年來除實施獎優扶弱制度與公立大學收費，更致力於推動跨領域課程、職場體驗或實習等機制，提前培育學用合一競爭力。

以跨領域學程為例，南華不僅選擇多元，還連結目前最夯的程式設計與人工智慧、環境永續等不同面向，鼓勵學子發展多樣化專長，幫助自己畢業後在職場立於不敗之地。

而以精緻書院教育為理念的佛光大學，今年也以高於全台平均的六成分發率，獲許多考生青睞。校方表示，今年最熱門的科系是首度開放申請入學的管理學系運動與健康促進管理學士學位學程，以及傳播系流行音樂傳播組，雙雙拿下滿招成績績。另外，像歷史學系、經濟學系、心理學系、社會學暨社會工作學系亦交出亮眼成績單。

佛光大學校長何卓飛表示，根據人力銀行最新調查顯示，佛大除連續六年名列企業最看好年輕潛力大學之一，學士班及碩士班畢業生的平均就業率與薪資，亦都高於全國大學平均值，顯見佛大學子表現深受企業雇主肯定。

隨著申請入學放榜到進入大學就讀還有一段時間，何卓飛也建議大學新鮮人，不妨利用此時多思考與規畫未來4年的學習計畫及目標，讓自己的大學時光不留白。