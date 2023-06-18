南韓知名實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)自4月來台後，開啟從宜蘭出發的徒步環島之旅，旅途中，更時常開著直播，以風趣談吐以及路途上的所見所聞，吸引大量粉絲觀看。而今(18日)，企鵝妹在徒步42天，一共走了約1075公里後，終於抵達「台灣最南端」鵝鑾鼻，讓網友們忍不住發文恭喜她。

企鵝妹自4月份展開徒步環島之旅，每日步行10至12小時，而今在走了42天後，終於在下午抵達鵝鑾鼻燈塔，正式完成環島挑戰。對此，現場也有不少粉絲在終點站迎接女神，除了拿出布條、牌子、終點線外，還有人穿上布偶裝，更有不少人陪同企鵝妹的身後，走完挑戰成功前的最後一段路，而企鵝妹也相當有禮貌的在終點處向所有遇到的人、以及粉絲們致謝。

另外，有網友在社群論壇PTT、Dcard上發文，以「大結局！企鵝妹走42天抵達終點鵝鑾鼻燈塔」、「恭喜企鵝妹完成徒步台灣的旅程」為題，恭喜企鵝妹完成這段徒步之旅，並曬出多張企鵝妹的照片及影片。而畫面中可見，企鵝妹在不少粉絲的圍繞下，喊出：「我們辦到了！」並笑容滿面地與粉絲們合照。

事實上，企鵝妹走至鵝鑾鼻燈塔後便將結束這段旅程離開台灣，此前面對粉絲詢問：「有要往回走嗎？」她已笑著否認，指出台灣天氣炎熱潮濕，個人行程無法配合，且台灣東部不適合行走，「更何況根本沒有人行道（指東部）」，不過也提及未來如果有機會，也會以搭乘火車或是其他交通工具的方式前往。