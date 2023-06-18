民進黨總統參選人賴清德今在台北信賴之友會成立場合，稱2024是人民「選擇民主陣營或倒向共產黨」的一場戰役。對此民眾黨發言人楊寶楨表示，朝野都是民主陣營，請賴清德勇敢說出來，誰倒向共產黨？不要用潑髒水的方式，試圖打烏賊戰，只為了鞏固自家「抗中保台」的金字招牌。

楊寶楨說，賴清德之前一下說認同辜寬敏生前所提的「兩岸是兄弟之邦」論述，一下又在台大演講場合回應學生提問說最想和習近平吃晚餐。所以到底是誰要倒向共產陣營？誰是中共同路人？賴清德都不會覺得自己講話很矛盾嗎？

楊寶楨表示，賴清德拋棄過去「台獨金孫」、「務實台獨工作者」的中心思想，搖身一變跟著民進黨訴求「和平保台」，讓人不敢相信他一定能信守承諾，一以貫之他的主張，恐怕只是為了將選票極大化，一時選擇妥協。

楊寶楨提及，民進黨如今被問到何時要完全處理「台獨黨綱」，都只會打模糊仗，雖賴清德強調台灣已經是主權獨立的國家，不用再宣布台灣獨立，但別忘了，「台獨黨綱」是主張建立主權獨立自主的「台灣共和國」；此前前AIT理事主席卜睿哲也呼籲「民進黨要先暫停台獨黨綱」。

楊寶楨喊話，民進黨別再玩文字遊戲、混淆視聽，餵個「芒果乾」就想騙票。