新北市長侯友宜代表藍營參選2024總統，近期民調震盪引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧18日在《新聞大白話》節目表示，她現在已經在找看板，想廣邀國民黨立委候選人聯名支持侯友宜，2020韓國瑜選總統，就不少小雞自掃門前雪躲得遠遠，至少這次要能團結，這個表態很重要。

「看到民調的當下確實是晴天霹靂！傻了10秒鐘，但10秒鐘之後我就恢復了！」游淑慧表示，因為下一個行程到了，要繼續用自己的熱情、笑容去握每一雙手。選舉其實就是這個樣子，會有一點挫折、一點焦急，重點是有沒有辦法用你的意志力一直走下去，這個是很重要的一件事。

游淑慧提到，綠媒照三餐罵侯友宜，連侯友宜戴眼鏡他都可以罵，但就算是民進黨爆性騷擾案最多的時候，綠媒也一件都不談。除了綠營罵侯，藍營愛之深責之切的聲音也不少。所以自己會跟同黨很多選立委的同志們說「我們是不是開始要想：我們可以做些什麼？」

「而不是只是一直去說：侯友宜沒有做什麼？」游淑慧強調，譬如說，自己是不是已經盡到小雞該盡的義務？自己現在已經在找看板，想要掛聯名的看板，國民黨有這麼多立委候選人，大家把聯名的看板掛起來，「代表我們支持我們唯一提名的候選人，這個表態是很重要的！」

游淑慧指出，第二個，國民黨有這麼多執政的縣市首長，如果每個縣市首長都願意表態，都願意在自己執政的縣市裡面努力地輔選，這會是一股很大的力量。所以這場選戰不是侯友宜一個人的問題，是整個國民黨的問題。「我們要有道義，不要每次順風的時候就靠過去，逆風就要走！」

「這樣子誰來選都不會贏！」游淑慧直言，2020韓國瑜在選總統的時候，自己常常在節目上幫他講話，造勢場合上台幫他助講。但大家不會覺得很奇怪？自己當時是剛選上的議員，為什麼她要去幫忙辯論、助講？因為那時候很多立委候選人就躲得遠遠的，2020就很多自掃門前雪的情況發生，難道2024年還要這樣？至少國民黨該團結打這一次，打了以後結局是怎樣不知道，但要先問自己，有沒有團結打這一次的選戰？