紙風車劇團於匈牙利時間6月17日在當地漁夫堡廣場、英雄廣場等地快閃演出，為正式公演暖身，沿路受到民眾與觀光客歡迎，還有店家開心地主動分享匈牙利有名的煙囪捲麵包。
特別的是，還巧遇正要前往義大利的烏克蘭小朋友足球隊，廣場上的觀光客來自世界各國，韓國、日本等，同時也有台灣的朋友，知道紙風車劇團，開心前來互動，也有小朋友拿著布袋戲偶玩得很開心，團隊也發揮表演的力量，和各國觀眾互動，度過美好的時光。
紙風車劇團於匈牙利時間6月17日在當地漁夫堡廣場、英雄廣場等地快閃演出，為正式公演暖身，沿路受到民眾與觀光客歡迎，還有店家開心地主動分享匈牙利有名的煙囪捲麵包。
特別的是，還巧遇正要前往義大利的烏克蘭小朋友足球隊，廣場上的觀光客來自世界各國，韓國、日本等，同時也有台灣的朋友，知道紙風車劇團，開心前來互動，也有小朋友拿著布袋戲偶玩得很開心，團隊也發揮表演的力量，和各國觀眾互動，度過美好的時光。
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