廚房紙巾是許多家庭在廚房必備的用品之一。一位女子近日表示，M牌推出的抽取式廚房紙巾相當好用，好擦又不易破，除了基本的吸取油汙以外，就算當作紙抹布使用也沒問題，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，M牌抽取式廚房紙巾好用到她覺得應該要紅起來，「我拿來吸油而已，我媽更狠，會拿來當紙抹布欸，抽取式還能這麼好擦又不容易破，讚啦」。

對此，許多網友紛紛回應，「用抽的廚房紙一用就回不去」、「抽取式真的比較省空間」、「真的是超級無敵好用的創新商品」、「好用，抽取式很方便，吸水性也好，單張抽取不會抽太多，所以不會造成浪費，紙張大小也適中」、「抽取真的很方便，每次手濕的要拉捲筒紙巾都有障礙，常常把整綑弄溼」。

另外有不少人透露，由於廚房紙巾較一般衛生紙厚、不易破，所以他們甚至拿來取代一般衛生紙，「拿來上完洗手間擦，莫名的舒服」、「這款真的放炸物吸油好用，不會黏的食物都是屑，厚度夠所以我還拿來擦地板」、「之前都用其它牌，後來看到了，買來試試，我也覺得很好用，反正吸乾食物、擦手、擦桌子、洗腳擦腳…不管用於那裡都很好用，且抽取式蠻方便」。