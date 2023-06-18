在全中國一片因人口總數下滑而對未來經濟成長高度焦慮的氣氛中，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在一場演講中表示，中國人不應該有人口焦慮，不能把經濟下滑推到人口問題上。他強調，中國的人力資源總量還在上升，因為健康活躍人口的總量在上升。

據《新浪網》報導，李稻葵在第45屆清華大學中國與世界經濟論壇上發表演講時說，「今天平均男性一般到68歲不會有慢性病，都很活躍，平均受教育水平不斷上升，所以我們計算到2050年，中國人力資源的總量會高達14.66億，仍然是世界第一的，所以不要有人口焦慮，不能把經濟的下滑推給人口，這個我們不同意。」他強調，中國的百姓是有活力的，中國經濟增長是有潛力的。

李稻葵表示，從現在開始，經濟工作思路要變，要從過去防過熱變成防過冷，包括不能炒房等，根本的思路要改變。

那麼未來應該怎麼做？李稻葵指出，第一，短期內呼籲推出幫助消費恢復的政策。比如在支付環節補貼，比如不管買什麼產品，半年之內，在支付環節，例如：銀聯、支付寶、微信支付，給你5-10%的補貼。

第二，要想方設法鼓勵民營經濟繼續投資。「企業發展了，增加了就業，交了稅收，貢獻了科技進步。要明確民營經濟的政治地位，從根子上給民營企業家吃定心丸。」