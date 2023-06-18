劇場人梅芷菱以女性的身體自主權為出發點，編導當代馬戲作品《＃Since1994》，內容對身體的刻板印象提出思考，表演者皆為女性，是亞洲女性當代馬戲作品的首部曲，將於8月代表台灣到愛丁堡藝穗節演出23場。

「身體是你自己的，如果連你都不喜歡，如何快樂？」梅芷菱表示，她也曾在人生低潮時反覆地問自己：「你喜歡你自己嗎？」希望能把這部作品送給所有的女性。

身為女性創作者、表演者，梅芷菱在作品裡用最日常的穿著及動作，延伸探討女性社會地位的壓迫，並轉化成女性也可以成為自己想成為的樣貌。從女性身體一路延伸至心理層面、人際關係、社會地位、LGBTQ＋的包容友善的議題。

值得一提的是，演出結束後，身穿膚色衣服的演出者，會走下舞台，拿口紅給觀眾，讓觀眾在她們身上畫圖、寫字，觀眾的想法與參與，也成為演出的一部分。

創造焦點馬戲團團長李仕洋表示，「這部作品自2020年首演至今，即將前往愛丁堡藝穗節，主題也走在性別議題的尖端，可讓國際看見台灣當代馬戲的作品面貌。」

創造焦點馬戲團成立於2015年，由一群台灣戲曲學院畢業生組成，皆是雜耍、特技、倒立等特技功底的好手，一起組團，實現對馬戲的理想，去年也成立女子馬戲平台，希望發展更多台灣女性馬戲作品與培養創作者。