中信兄弟18日靠著江坤宇追平安、替補上陣的小將張仁瑋生涯首安就是致勝安打，以11比6擊敗富邦悍將，近期打出一波9連不敗，也擠下味全龍竄至第2名，落後統一獅4.5場勝差。

兄弟2局上靠著岳東華3分炮先馳得點，但德保拉此役狀況不甚理想，被敲出偏多的10支安打，最終投6局、失4分（3責失），靠著經驗壓低失分，5局上靠著隊友火力支援、單局攻下5分逆轉，也讓德保拉拿下本季第7勝、近期4連勝。

總教練彭政閔也坦言德保拉此役狀況不是太好，球路偏高、偏甜，「他今天表現跟以往有落差，不過投手1整年下來難免1、2場會有狀況。」

江坤宇連13場敲安，單場3安、3打點「猛打賞」獲選單場MVP，「恰總」認為他得點圈抗壓性很好，也都有把握機會。

敲出追平安前，原本教練團下達短打戰術，不過江坤宇沒能執行成功，好在他用安打建功。面對得點圈有人時，他只是把球打紮實，不會多想。

兄弟從3連敗後打出9連不敗氣勢，江坤宇認為大家最近很團結，不管領先、落後都想把球贏下來，有很強的企圖心；彭政閔也說：「9連不敗就繼續下去。」