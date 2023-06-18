華春瑩上傳中美外長握手照：望兩國重回峇里島元首會晤共識。（摘自華春瑩推特）

據觀察者網報導，北京時間6月18日，中國大陸國務委員兼外長秦剛在北京釣魚台國賓館同來華的美國國務卿布林肯舉行會談。對此，中國大陸外交部部長助理、發言人華春瑩同日在社交平台推特上傳了兩國外長握手現場照片，並配上一段文字：「期望此次會面能推動中美關係重回兩國元首去年在峇里島會晤時達成的共識」。

此次是美國國務卿時隔近五年首次訪華，也是拜登政府首位內閣官員訪華。拜登政府第一任期至今已過半，布林肯訪華才得以成行。

布林肯在16日的新聞發佈會上曾表示，此次為期2天的行程目標有三個，分別是建立「開放和經授權的」溝通，促進兩國負責任地管理雙邊關係，以消除誤解和避免誤判；推進美國及與盟友共享的利益和價值觀，包括與中方直接和坦率地談論美國對一系列問題的關切；探索兩國在跨國挑戰上開展合作的潛力。

而據中國大陸外交部發言人汪文斌16日介紹，在布林肯對華訪問期間，中美雙方將就兩國關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見。中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。