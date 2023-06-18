31歲前公鹿鋒線好手史奈爾（Tony Snell）生涯始終與自閉症相伴，但卻是在成年之後才發現自己患病，史奈爾上節目透露，當得知2歲的兒子確診自閉症，也給了自己接受檢查的勇氣。

史奈爾生長在五光十色的洛杉磯，與他害羞、靦腆的個性成反比，由於成長環境總是混亂不堪，毒品槍枝相當氾濫，史奈爾仍是堅持自己的籃球夢，「我可以輕而易舉的加入幫派或幹些壞事，但籃球幫助了我走向正途。」史奈爾21歲時進入NBA打了9個賽季，今年則是和發展聯盟球隊簽約。

去年史奈爾和妻子艾希莉（Ashley Snell）發現他們的小兒子卡特（Karter）有些不對勁，與同年齡兒童相比較有些發展遲緩，艾希莉說：「18個月了他還不會說話，手上總是會拿著多達6、7樣玩具把玩，後來醫生告訴我，他們要對卡特進行自閉症測試。」

兒子確診自閉症點醒了史奈爾，他開始反思自己小時候的行為，「在成長的過程中，我一直是感到孤獨的，只要涉及個人方面的事情，我總是無法和他們產生共鳴，所以如果卡特被診斷出來，我想我應該也是，這給了我勇氣去做檢查，我並不驚訝自己患有自閉症，因為我一直覺得自己與眾不同，這讓我有種解脫的感覺，我的生活重新變得有意義。」史奈爾現在只想給兒子滿滿的愛和支持，「當我還是孩子的時候，我覺得自己跟別人不一樣，但現在我能陪伴在他身邊，我們會一起成長、共同完成所有事情。」