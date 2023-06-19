羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天譴責烏干達一所學校近日遭遇的「野蠻襲擊」。這起事件的41名受害者主要是學生，他們被砍殺、槍擊和燒死，還有其他人失蹤。

方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）進行每週的三鐘經（Angelus Prayer）祈禱活動時說：「我為烏干達西部一所學校遭到野蠻襲擊的年輕受害學生祈禱。」

烏干達官員昨天表示，西部一所中學發生攻擊事件，與伊斯蘭國（IS）相關的武裝分子殺害了至少41人，受害者多數是學生。這是烏干達10多年來死傷最慘重的同類攻擊事件。

烏干達當局將事件歸咎於以鄰國剛果民主共和國為基地的民兵組織「民主同盟軍」（ADF），正在追捕挾持6人逃往邊界的攻擊者。

悲痛的家人今天準備埋葬死者，其他人則拚命尋找仍然失蹤的親人。

在襲擊發生地附近布維拉鎮（Bwera）的太平間外，一些人渴望得到家人的消息，於寒冷氣溫中等待一整夜。

在太平間內，辨認出親人身分的家屬相擁而泣，一邊接過遺體並放入棺材送去埋葬。

其他人焦急地來回踱步，仍然沒有任何關於他們親屬的消息。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120618