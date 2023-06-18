報導引述幾家日本公司消息人士稱，這些被要求支付專利費用的公司有大有小，有的只有幾名員工、有的則是擁有100多名員工的初創公司。華為要求的支付水準從每單位50日元或更少的固定費用，到系統價格的0.1％或更少。東京大學訪問研究員Toshifumi Futamata表示，該收費水準與國際標準相當。

華為擁有眾多的標準必要專利，這些專利對於使用4G或Wi-Fi等無線通訊標準至關重要。其他公司生產的符合這些標準的設備也使用了華為的專利技術。這意味著如果華為提出要求，許多使用相關聯網設備的公司將不得不支付專利使用費。

即使是不使用華為產品的日本公司也可能會產生意想不到的費用。此外，許多中小型公司不熟悉專利談判，引發了對簽訂不利條款合約的擔憂。

Futamata補充說，包括授權訪問通信模組軟體的合約會帶來資料洩露的風險。

針對可能有更多日本公司面臨華為的付款要求。總部位於東京的研究公司Seed Planning表示，使用華為專利技術的無線通訊模組對於連接物聯網（IoT）是必不可少的。該技術已廣泛應用於自動駕駛、自動化工廠、醫藥、電力和物流等領域。