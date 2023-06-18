根據公告，華潤電力預期分拆公司的上市將涉及以公開發售方式發行分拆公司的新A股，預期將為上述公開發售後分拆公司經擴大已發行股本的15％至30％，其後該公司於分拆公司的擁有權將攤薄至不少於70％。
分拆公司預期A股上市所得款項淨額中，約70％用於未來三至五年在大陸建設超過30個風電場及太陽能電站項目；約30％用於一般運營資金用途。
根據公告，華潤電力早在3月就在籌劃分拆子公司華潤新能源，並經董事會同意後推進分拆與上市規劃。
在港股上市的大陸電力企業華潤電力最新公布，已獲香港聯交所告知，上市委員會已同意該公司可根據上市規則第15項應用指引進行建議分拆並在A股上市，預期分拆公司（華潤新能源）將於今年下半年向深圳證券交易所提交A股上市申請。
根據公告，華潤電力預期分拆公司的上市將涉及以公開發售方式發行分拆公司的新A股，預期將為上述公開發售後分拆公司經擴大已發行股本的15％至30％，其後該公司於分拆公司的擁有權將攤薄至不少於70％。
分拆公司預期A股上市所得款項淨額中，約70％用於未來三至五年在大陸建設超過30個風電場及太陽能電站項目；約30％用於一般運營資金用途。
根據公告，華潤電力早在3月就在籌劃分拆子公司華潤新能源，並經董事會同意後推進分拆與上市規劃。
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