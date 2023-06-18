國際金融市場歷經「大轉折」的一周，美國聯準會（Fed）停止升息、美元應聲下跌1.4％，非美貨幣立即翻身，走揚最激烈就屬澳幣、歐幣，18日兌美元分別來到0.688、1.096，一周來呈直線衝天，堪稱國際匯市新雙星。外銀財富管理及外匯交易商認為，澳幣兌美元已從6月低點0.65，近日反彈超過6％，市場開始出現反手買進美元；歐元反而因歐洲央行（ECB）利率指引的推動，6月升息1碼外，預估7月央行並未考慮暫停升息，帶給歐元後勢走升更多的支撐。

渣打銀行財富管理指出，市場最新將歐洲央行的潛在利率峰值上調近12個基點，將歐元兌美元的反彈明確，18日快速來到1.096，前方沒有太多阻力，暫將2023年2月匯價高點1.103，視為近期阻力，並在近期反彈後將短期前景展望調整為「區間震盪」。

澳幣兌美元近期的上漲，渣打認為，是受益於美元疲軟、對中國復甦的樂觀情緒。但由於短期升幅實在太大，渣打近日啟動看跌澳幣兌新加坡幣的觀點，也暫時避開欲跌未跌的美元對沖。

富蘭克林證券投顧表示，除了Fed暫停升息，市場對美國經濟衰退的預期仍存，也影響美元表現，預計美元指數將保持在100～105區間震盪，在中期下，預計美元仍面臨較大的下行壓力。這也凸顯出ECB保持鷹派的貨幣政策，有助於支撐歐元，預計後續匯價將落在1.07～1.12區間。