猴子闖高麗菜園「連吃帶拿」，菜農用大聲公怒斥：不付錢忍無可忍。

宜蘭縣大同鄉四季及南山村的高冷蔬菜區為國內最大夏季蔬菜產地，卻屢遭台灣獼猴到菜園偷吃，1名41歲陳姓菜農想奇招，模仿警方用擴音器處理集會遊行手法播放「全部離開，第三次警告，你們這些猴子已經違反刑法第87條…」，逗趣內容被PO上網後，網友直呼「笑到流眼淚」。

大同鄉四南區因海拔高，蔬菜以鮮甜聞名，每逢夏天高麗菜、大白菜採收之際，藏匿在森林裡的獼猴就會搶先菜農一步偷吃，造成農民損失慘重。泰雅族陳姓菜農突發奇想的從警方處理集會遊行的影片中產生靈感，自己錄一段警告語，然後用擴音器放置在菜園裡不停回放，據說獼猴有嚇到，產生意想不到的嚇阻效果。

聽見擴音器裡播放著，「全部離開，全部離開，你們這些猴子，我已經忍無可忍，你們一直來吃我的高麗菜，都不付錢，吃完又打包，吃1、2顆就算了，一次來就吃2、30顆，這樣子我的農作物就被你們破壞了，最後一次警告，我已經準備很多炸彈等著你們吃看看」。

泰雅族陳姓菜農突發奇想的從警方處理集會遊行的影片中產生靈感，自己錄一段警告語，然後用擴音器放置在菜園裡不停回放。（陳姓菜農提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

陳姓菜農又播放另一段，「全部離開，第3次警告，你們這些猴子已經違反刑法第87條侵占他人財產，現在開始執行，開槍」，然後搭配槍聲音效；不少網友聽了笑翻天，直呼「笑到流眼淚」。

陳姓菜農說，他在山區種植約2公頃的高麗菜，每期有10％被猴子吃掉，上個月開始用大聲公方式在菜園裡播放嚇阻，發現猴子不太敢來了；他笑說，內容都是亂說的，反正猴子也聽不懂，請大家不要太在意。