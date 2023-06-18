蛋黃不一定是黃色的！有網友近日在吃水煮蛋時，咬了一半才驚見蛋黃是「白色的」，當下覺得很新奇便拍照分享，引起眾人討論，也有內行人解答「白色蛋黃」的原因，其實跟母雞吃的飼料有關。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，自己咬了一口水煮蛋後，發現雞蛋的蛋黃居然是白色的，讓他驚喜直呼「這輩子活了這麼久，第一次看到清一色白色蛋黃」，也透露口感跟一般的黃色蛋黃一樣，沒什麼變化。

畫面曝光後也引起熱議，不少人紛紛笑說，「應該是香草味」、「蛋黃假裝是蛋白被你抓到了」、「你明明塞了冰淇淋，不要以為我發現不到」、「白子，很值錢，跟白小強一樣值錢」、「白化的，你這個蛋真貴」。

也有網友分享白蛋黃的成因，「跟雞的飲食有關係…在日本料理還滿常見的」、「好像胡蘿蔔素及類胡蘿蔔素缺乏也會變白，長知識了」、「只餵食一般穀類飼料就這顏色啦，前提是不能有玉米，因為玉米有玉米黃質素，只餵麥片/豆皮就這顏色」。

營養師程涵宇曾發文指出，蛋黃的顏色取決於母雞吃的飼料，含有類胡蘿蔔素-葉黃素和玉米黃素的食物，像是玉米、苜蓿、萬壽菊花和辣椒粉提取物，蛋黃的顏色會變得越橘，表示類胡蘿蔔素含量較高，「不論是哪種顏色的蛋黃，都是維生素A和鐵的良好營養來源」。