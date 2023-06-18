英國官員表示，烏克蘭反攻作戰直接面對俄羅斯建立數個月的防線，造成相當程度的損失。同時，俄軍遭遇烏克蘭的反攻，在部分地區也傷亡慘重，雙方都處在高強度、高戰損的作戰狀況。

美聯社報導，最激烈的戰鬥集中在東南部的札波羅熱，以及上個月失陷的巴赫穆特周圍地區，和更西邊的頓涅次克。雖然烏克蘭的戰報皆表示，在這幾個地區處「取得了小幅進展」，但是俄羅斯軍的防禦也確實擋住了烏克蘭的進攻速度。

烏克蘭軍方在周日上午的定期戰報更新表到，在過去的 24 小時內，俄羅斯發動了 43 次戰機空襲、4 次飛彈襲擊，和 51 次多管火箭與火砲轟擊，主要地點在巴赫穆特(Bakhmut)、阿夫迪夫卡(Avdiivka)、馬林卡(Marinka)和萊曼(Lyman

)周圍，並發生了26次戰鬥衝突。

烏克蘭指派的頓內次克行政長基里連科(Pavlo Kyrylenko)說，過去一天，有2名平民喪生、3人受傷；赫爾松行政長普羅庫金 (Oleksandr Prokudin) 說， 1名平民喪生、4人受傷；札波羅熱州州長馬拉什科 (Yurii Malashko) 表示，俄羅斯襲擊20個定居點，1人受傷。

莫斯科任命的札波羅熱行政長羅戈夫 (Vladimir Rogov) 承認，烏克蘭已經控制了扎波羅熱前線的皮亞特哈特基村(Piatykhatky)，那是T0812公路上的一站。

烏克蘭任命的敖德薩政府發言人布拉楚克(Serhiy Bratchuk)說，「我軍摧毀了南部赫松（Kherson）地區，俄羅斯占領的港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）附近一處重要彈藥庫，給了敵軍很大的打擊。」

西方分析人士認為，烏克蘭這一次的反攻是多點、多方向進行，同時對1,000 公里的前線攻擊，因為他們仍在尋找俄軍最脆弱的防禦點，這個尋找時間可能很長，反攻行動也就會持續很長時間。