中信兄弟隊長王威晨因為中暑提前退場，由小將張仁瑋在3局上接替打擊及鎮守三壘任務，他在5局上敲出生涯首安並打回球隊超前分，首安、首打點、首得分都在今晚開張，他將首安球獻給在棒球路上一直支持他的家人，「不管我遇到什麼困難都會幫我解決。」

兄弟今天原本由王威晨擔任開路先鋒、鎮守三壘，但他賽前就有些中暑情況，比賽中仍有頭暈情況，因此在3局提前退場休息。總教練彭政閔賽後表示，王威晨休息過後有清醒一點，「現在天氣越來越熱，昨天又打這麼久，過去我當球員時也有遇過這樣的情況。」

接替上場的張仁瑋在5局建功，「恰總」也恭喜他首安出爐，雖然守備時有出現失誤，但他也沒有把握建功機會。

張仁瑋則表示，賽前就知道王威晨身體有點不舒服，教練團提醒要隨時準備好，他指出，敲出首安得打席只是做好自己的節奏、打想要的球，「很開心恰哥給我這個機會可以上場，敲安後心情有比較放鬆一點。」

3局下接替三壘防區，面對池恩齊的滾地球張仁瑋出現失誤，他表示，守備時想要進步幫助球隊，不要扯後腿，「那球學長（江坤宇）也鼓勵我，說這球應該是記安打才對。」