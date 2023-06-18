藝人宥勝遭爆料性騷多女，優質形象一夕跌落谷底，其中他曾假借上廁所為由，進入受害B女家中，上完廁所後，竟直接跨坐到女方的雙腿上強吻，甚至強行舔耳，還伸到衣服裡解開內衣，讓她嚇壞，B女坦言至今都有陰影，並直言感覺他手法「很熟練」

據《中天新聞》報導，受害B女表示當天她和宥勝一起外出工作，宥勝假藉上廁所進到她家，上完後就把她強押在地，抓揉胸部、強吻、舔耳、解內衣，但因為對方力氣太大，無法掙脫，加上怕激怒他會被強暴，只好軟性勸離。

B女坦言現在仍害怕回想當天情況，因為平時宥勝就是好爸爸，加上老婆、小孩都會到公司，因此完全沒感受到宥勝有點危險，「當天我完全對他大改觀，就覺得完全不是同一個人。」

而B女也說到，宥勝甚至當下感覺一點罪惡感都沒有，「他的表現會讓我覺得他行情很好那種感覺，我只覺得好噁心，他就是慣犯！很熟練。」並希望藉由這次的發聲，可能不要再有受害者了。

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