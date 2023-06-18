中華民國梅川傳統文化學會18日在台中孔廟舉辦「梅川一一二年第十八屆大漢清韻河洛漢語朗誦吟唱大賽頒獎典禮」，全部賽程分為十二組，又細分團體及個人組，其中信義國小獲得幼兒漢詩吟唱團體組第一名、最佳人氣獎、最佳貢獻獎等多項獎項，可以說是本屆比賽的大贏家。

中華民國梅川傳統文化學會前身是1989年成立的「梅川詩會」，2000年12月9日正式經內政部申請註冊，並以推廣發揚河洛漢語為宗旨，每年五月舉辦大漢清韻河洛漢語朗靜吟唱大賽是該會年度大事，現埸熱鬧非凡。

今天的頒獎典禮，在梅川理事長陳美玉致詞後，受獎單位相繼出埸，各組第一名也當場演出曲目，獲幼兒漢詩吟唱團體組的信義國小演出「春日遊台中公園」，只見幼兒園的小小朋友活潑的隨著音樂節拍，在台上舞動肢體，且以清晰的語音讀將大人都覺得有點艱澀的千字文，讀出聲韻之美，讓台下觀眾叫好聲不斷。

信義國小的小朋友是這屆比賽的大贏家，他們在「國小漢詩吟唱團體組」吟唱的是林朝崧的「遊萊園小池」，不管是音色、節拍都很出色。而「社會組樂府朗誦團體組」，由高階班成員組成的「風華再現」，擔綱「長恨歌．前段」，也贏得滿堂彩。最後一組是「宋詞吟唱個人組」由劉淑芳女史演出辛棄疾的「水龍吟」，叫好又叫座。