針對釣魚台主權歸屬，台灣民意基金會18日公布民調，近七成一台灣民眾不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法，僅一成二表示同意。而台灣民意基金會臉書粉專今（18）日也對此分析指出，「這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是台灣人非常在意釣魚台主權歸屬，同時，不接受釣魚台是日本的，這是一項清晰的台灣共識」。

台灣民意基金會今日在臉書上分析，他們詢問「已故前總統李登輝曾說：『釣魚台是日本的，不是台灣的』。請問您同不同意？」結果發現，有2.9％非常同意、9.3％還算同意、34.2％不太同意、36.4％一點也不同意、10.6％沒意見、6.6％不知道、拒答。

台灣民意基金會近一步分析，從政黨支持的角度看，台灣各政黨，不分大小，皆一面倒不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」，差別只是不同意的比例與強度。具體地講，民進黨支持者中，六成六不同意，一成八同意；國民黨支持者中，八成三不同意，5.7％同意；民眾黨支持者中，七成六不同意，一成一同意。

而從年齡層角度看，不分老少都一面倒反對「釣魚台是日本的，不是台灣的」。具體地講，20至24歲，七成不同意，9.4％同意；25至34歲，五成七不同意，二成六同意；35至44歲，七成不同意，一成五同意；45至54歲，七成八不同意，8.5％同意；55至64歲，七成三不同意，8.6％同意；65歲以上，七成三不同意，6％同意。

從教育背景看，不分教育程度高低，皆一面倒不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」。具體地講，大學及以上教育程度者，六成九不同意，一成五同意；專科教育程度者，七成不同意，一成四同意；高中／高職教育程度者，七成四不同意，一成四同意；初中／國中教育程度者，七成六不同意，4.5％同意；小學及以下教育程度者，六成五不同意，5.3％同意。

整體來說，「釣魚台是日本的，不是台灣的」這種主張或說法，在台灣絕大多數人反對，只有很少數人能接受。而且，這已形成一種跨性別、跨世代、跨教育程度、跨職業背景、跨省籍族群、跨階級、跨黨派、和跨行政區域的強大社會共識；一言以蔽之，這就是台灣共識。