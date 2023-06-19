隨著烏克蘭展開對抗俄羅斯入侵的反攻行動，英國政府今天宣布擴大協助烏克蘭加強網路防禦能力的計畫。

英國政府表示，倫敦當局將再提供烏克蘭1600萬英鎊（約新台幣6億3000萬元）資金，可能還有900萬英鎊來自國際盟邦。

英國政府指出，隨著基輔當局展開反攻行動擊退占據烏克蘭南部和東部的俄國軍隊，這項援助方案將有助於烏克蘭保護重要國家基礎設施不受俄軍攻擊而癱瘓。英國政府去年已宣布援助烏克蘭635萬英鎊用於網路安全。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示：「俄羅斯對烏克蘭的駭人攻擊不只是蠻橫地侵略領土，還鎖定提供烏克蘭平民有關銀行、能源供應服務的重要網路基礎設施，企圖發動令人痛惡的攻擊。」

他還說：「這些資金至關重要，用於阻止那些猛烈攻擊，加強烏克蘭網路防禦，提高偵測和破解惡意軟體的能力。」

蘇納克下週也將在一場以協助烏克蘭戰後重建為主題的會議上，呼籲企業家和業者擴大對烏克蘭的投資。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120618