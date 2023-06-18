新北市長侯友宜代表藍營參選2024總統，近期民調震盪引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧18日在《新聞大白話》節目強調，陸戰交給區域立委候選人去做，侯友宜應該用力打空戰，每天早上拋出一個哏或金句，增加聲量。媒體人謝寒冰則表示，19日台大演講不是期中考，而是期末考，要做回自己直球對決，乾脆全程直接用台語，表現侯友宜的本色最重要。游淑慧也點出，團隊要即時剪出短影音，避免被敵營搶先做文章。

「空戰不行，你要找會空戰的人來嘛！」謝寒冰指出，比如國民黨有徐巧芯這些人，侯友宜就可以延攬入自己的團隊，請她教自己怎麼做。不贊成林為洲立委說要加強陸戰，空戰這邊放掉，「不是的，空戰一定要加強！」對侯友宜來說，他現在年輕人支持度只有12％，如果能夠拉到20％，甚至25％，是不是他就有機會反敗為勝？對他來說，這個目標並不是多困難，只是要不要去做而已。

謝寒冰提到，如果只打陸戰，林明溱就是一個最好的例子，他就是只打陸戰，然後掛給你看！空戰是非常重要的，絕對不能夠放棄。也不太贊成郭正亮說是期中考，「台大這次的演講，抱歉，是期末考！」這次是定生死，絕對不會再讓你有什麼其他的機會了。不要去怪說學生裡頭有很多民進黨的人，都是臥底，在台大，你懷疑什麼？台大本來就是民進黨的大本營！

「你既然敢去，就要直球對決，就要回復你自己的本色！」謝寒冰強調，就是告訴大家你心中真實的想法，「而且我勸你乾脆全程直接用台語！根本不要用國語，表現你自己的本色就對了！」

游淑慧表示，這次去台大做演講，建議還要做一個很完整的準備，侯友宜團隊自己的影音人才，一結束就要開始剪短片。因為上次確實有短片被加了一些很奇怪的字幕，導致變調。「但是你比人家慢啊！你有什麼話好說的？」如果你也把侯友宜每一段談話的重點，很快把短影音剪出來加字幕的話，「大家看嘛！看他是不是真的不會講啊？」還是被人家惡意剪接？這個自己要預防。

「贊同冰哥講的，侯友宜應該主打空戰，誰打陸戰？我們啊！」游淑慧直言，區域立委提名人就是要幫他打陸戰的人，在每一個區就要好好去顧票、輔選，在每個區域就要說：支持侯友宜、支持游淑慧，自己就是陸戰的一環。所有侯友宜其實就做一件事情：打空戰！去年蔣萬安再選市長，她也這樣跟他講：你不用自己跑得要死，你每天10點接受訪問，每天10點有一個哏、一個金句出來，接下來愛幹什麼就幹什麼！