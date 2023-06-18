台灣民眾黨主席柯文哲20日打算赴基隆參訪，原本行程僅排中午到下午3時許，但其實柯當天上午就抵達基隆，預計將拜會基隆的「一太e衛浴」觀光工廠，並與一太衛浴董事長洪團樟會面。由於洪是基隆市小英之友會總會長，同時也是現任國策顧問，也被視為柯文哲「拔椿」的意味相當濃厚。

據了解，柯文哲原先與民眾黨基隆市黨部溝通，20日當天將有半天的基隆參訪行程，原先的安排是中午赴仁愛市場吃日式料理，下午拜會基隆區漁會，並赴和平島天顯宮參拜。

因此，當20日的上午行程曝光後，民眾黨基隆市黨部一問三不知。透過民眾黨的黨內知情人士，才進一步證實柯文哲的確已經安排了20日上午參訪一太衛浴的行程。

據了解，原本這項行程知道的人就很少，民眾黨中央更是對地方黨部三緘其口，因此當向地方黨部求證，得到的都是「查無此事」。直到私下向民眾黨內的重量級人士求證，才進一步證實這項行程。

洪團樟（右）5月中旬才從賴清德（左）手中接下「信賴之友會」榮譽顧問一職。（張志康攝）

小英之友會5月中旬在基隆舉辦捐血活動，洪團樟（圖左）就站在小英之友會全國榮譽總會長陳時中（圖中）身邊。（張志康攝）

其實，一太衛浴董事長洪團樟親綠的色彩非常明顯，他不僅是現任的總統府國策顧問，同時也是基隆市小英之友會總會長。5月14日，賴清德在基隆成立「信賴之友會」時，洪團樟便以小英之友會基隆總會長身分出席，並擔任「榮譽顧問」一職。

另外，5月15日，小英之友會全國榮譽總會長陳時中到基隆舉辦捐血活動時，洪團樟也出席活動，且就站在陳時中身邊。

據了解，柯陣營正積極向綠營內部不那麼排斥民眾黨的人士招手，秉持著「朋友愈多愈好」的原則，積極拉攏、示好可能團結的一切力量。