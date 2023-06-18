根據《TVBS》公布的總統大選最新民調，民眾黨參選人柯文哲以33%領先民進黨參選人賴清德的30%、國民黨參選人侯友宜的23%。賴清德今天（18日）出席台北信賴之友會成立大會時竟稱，2024年總統大選是台灣最重要的里程碑，是人民「選擇民主陣營或倒向共產黨」的一場戰役。媒體人吳子嘉認為，賴清德打的算盤應是鞏固基本盤，因為拿到35%就贏了。

吳子嘉今(18日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，上個月的負面民調，35%表示堅定不投賴清德，25％表示百分之百投賴清德。賴清德打什麼算盤，也許他知道35%就贏了，剩下65％就其他兩個參選人平分。最後賴清德再贏個20萬票，就過關了。

吳子嘉表示，賴清德看到最新民調出來之後，他承認民進黨現在不好、逆風，就是為了鞏固基本盤 ，再打他們是共產黨。現在才6月，還有7個月，他就開始打基本盤，可見他的決心多堅定。

吳子嘉認為，賴清德應該是看到最新民調出來之後，確定柯文哲不會退了，就開始打基本盤，開始講非常智X的話，未來這樣的話，會越來越多。