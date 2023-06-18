大多數人都不希望過著入不敷出的生活。一位即將畢業的網友表示，最近他開始找工作、找租屋，但卻發現薪水如果未達4萬元，在台北很難生活下去，貼文曝光後引發熱議。許多人指出，在台北生活沒4萬元，若得負擔房租或是房貸，的確沒有什麼存錢的空間。

原PO在PTT發文指出，在台北租房1個月的生活費，包括水費100元、電費1200元、房屋租金15000元、交通費捷運月票1280元、網路4G吃到飽499元、伙食費一天約500元總計15000元，若月薪達4萬元，扣掉這些支出也只剩下6921元，且還沒算上日常用品、手機、娛樂費等其他費用，讓原PO直呼根本存不了錢，「薪水沒4萬484（是不是）真的很難活下去？」

對此，許多網友紛紛回應，「台北4萬也月光吧」、「住雙北要租屋或房貸～就準備吃土」、「台北4萬月光，在其他鄉下才能存點錢」、「有4萬也很難活吧，還要租房的話」、「立刻離開台北，底端人口巴著台北是自找苦」；不過也有人認為原PO的支出太高，「伙食費500比我肥宅還會吃」、「你看起來也沒有想省錢的樣子，騙人沒在台北工作過喔？」、「4萬還硬要過8萬的生活當然不夠」。

對此，原PO透露，其實他伙食費抓一天500元很正常，早餐55元拿鐵+隨便一個麵包或飯糰=100元，午餐公司統一訂附近150元便當，晚餐便當100元～150元，再加飲料就是接近500元，「當然不可能每天都飲料，但是咖啡一定要每天有，再加上六日偶爾想吃不一樣的美食，所以平均抓500元」；另外他過去曾遇過租金8千元的房子，但是讓他覺得很可怕，電費高的原因則是電熱水器因素。