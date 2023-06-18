據韓媒《韓國商業》（Business Korea）報導，近期中國半導體公司經常在韓國招聘網站上發佈招聘資訊，不少職位都提供了高薪和高額津貼，此舉引發了韓國官方與企業界的關注。而韓媒關切半導體人才流失問題，卻遭到陸媒挖苦，指韓國擔憂中國藉此竊取半導體技術機密，真是「有點被害妄想症」了。

陸媒《芯智訊》引述韓媒報導說，近期中國半導體公司在韓國高薪招聘半導體人才，引發了韓國朝野的關注。在此之前，中國曾提出要在2025年實現半導體自給率達到70%的目標，而要實現這一目標，除了提升半導體產能之外，更為關鍵的還是半導體人才。

據中國半導體產業協會公佈的資訊顯示，2023年底要將中國半導體人才增加至 76 萬人，較 2020 年時的 54 萬人增長 40.7%，但是中國內部目前仍存在較大的人才缺口。因此，中國半導體企業也積極從台灣、韓國及日本等地區招募半導體人才。

報導指出，韓國是全球存儲晶片的製造大國，擁有三星、SK海力士全球頂尖的存儲晶片製造商。同時，韓國也有不少半導體設備及零部件製造商。一些韓國專家認為，中國半導體企業在韓國招聘半導體人才將導致韓國國內的半導體人才流失，並稱韓國對於半導體人才的保護制度比台灣還鬆。

陸媒表示，台灣曾在2021年收緊相關法律，阻止中國大陸半導體公司通過招聘網站雇用台灣工程師，若被發現招聘廣告，將面臨新台幣 10 萬至 50 萬元的罰款，招募仲介罰款最高可達新台幣 500 萬元。此外，台灣還通過部分條文，明確違反經濟間諜罪者，將處 5 年至 12 年有期徒刑、並且還將處以新台幣 500 萬元至 1 億元的罰金，未遂犯也照樣處罰；違反營業秘密之域外使用罪，違反者處 3 年至 10 年有期徒刑，並罰款新台幣 500 萬至 5000 萬元，未遂犯也照樣處罰。

報導稱，在韓國雖然有相關法律適用於洩露韓國核心技術的人，可判處最高3年有期徒刑和最高 15 億韓元的罰款，但大都輕判。根據韓國最高法院 2022 年出版的《司法年鑒》，從《產業技術保護法》進行的 33 起首次刑事審判中，87.8% 結果是無罪或緩刑，僅2件判刑或罰款。

陸媒質疑稱，中國半導體企業在韓招聘行為被懷疑竊取商業機密，「真是有點被害妄想症了」。按照這個邏輯，韓國半導體企業如果在他國招募人才，那豈不是也是為了竊取他國企業的機密？