近期「#Me Too」事件持續延燒，不少人紛紛出面發聲，勇於透露自身過往遭到性騷的經歷，而以愛家人設聞名的男星宥勝也遭爆料過往曾有多次性騷女性的舉動，在社群上引發討論。對此，過去和宥勝搭擋出演CP的周曉涵也在社群上發聲了。

男星宥勝近期遭捲「性騷」風波中，有幾位曾與他共事過的女職員出面爆料他「伸狼爪」的舉動，舉凡揉胸、強吻、舔耳、解內衣等，在社群上引發討論。即便宥勝已於臉書上發文致歉，但風波仍持續延燒。此外，過往曾與宥勝在《機智校園生活》中，飾演情侶的女星周曉涵，也對近期延燒的「#Me Too」事件發表自己的觀點。

周曉涵今(18日)晚間在臉書上發文，寫下：「我在你們所謂貴圈真亂的這個『圈』也有一段時間了，怎麼可能沒遇過呢？」透露自己也曾經遇到過性騷事件，指出自己從代言內衣後，使外界大眾將「性感」與「開放」畫上等號，讓她不忍直言：「欸，搞清楚！我性感不代表我開放；我沒給你一拳不代表我喜歡。」

此外，周曉涵也認為近期出面發聲的人都相當勇敢，值得感謝，並暖心鼓勵目前願意勇敢站出來的女孩們，「希望那些人可以受到應有的教訓，付出該有的代價，從此刻起學會什麼叫尊重。接下來的日子裡，願妳、願她、願我們都能一切安好。而世界上還有比劍、筆這兩種東西更強大的第三種，那就是———女人。」貼文PO後，也讓不少認同她觀點的網友們留言支持：「不論是誰，人都要學會保護自己」、「人要學會尊重別人也要尊重自己。」

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