新北幼兒園疑似餵藥案，繼1幼童驗出微量苯二氮平類（BZD）經北榮以液相層析串聯質譜儀檢測確定為陰性後，有4位先前尿液驗出巴比妥類的兒童，也到北榮檢驗，經北榮以氣相層析質譜儀(GC-MS) 、液相層析串聯質譜儀(LC-MS／MS)及液相層析四極柱串聯時間飛行質譜儀（LC-QTOF）三種方法擴大檢驗後，亦確定未檢出，且也無其他安眠鎮靜藥物反應，相關人員表示，這起案件，最後在認清了檢驗結果錯誤的判讀，應可以落幕。

據瞭解，北榮近日有7位兒童求診，並進行尿液檢驗，7人經GC-MS等三種方法檢驗，均未檢出，其中有4位是這次新北幼兒園先前檢尿液檢出有巴比妥類藥的兒童，相關人員表示，擴大檢驗，是要進一步釐清除了苯二氮平類及巴比妥類之外，是否可能還有其他安眠鎮靜藥物反應，結果是均未檢出。

近日新北市也決將幼兒園第一波驗出苯巴比妥的血液樣本，送往北榮檢驗，結果不久後應會出來。而為了協助調查，北榮也已緊急採購相關標準品和頭髮研磨器，提供有疑慮的民眾，進行巴比妥藥物的確認試驗。

相關專業人士指出，這次新北幼兒園案初步檢驗方法是以酵素免疫檢驗法，因方法簡易、成本低且結果迅速，是臨床上最常用的藥物測試方法，但特異性較差，可能會導致假陽性結果。

一般來說，在酵素免疫檢驗法初步驗出後，還需GC-MS或LC-MS／MS等特異性高的方法進行驗證，及臨床藥物使用來做綜合判定，以初驗結果來做推論，是非常危險的。雖然有部分醫師認為檢測時已超過藥物代謝時間，推測先前的藥物濃度可能很高，然而更有可能是根本沒有使用巴比妥藥物的情況，而是過度推論。

相關專業人士說明，巴比妥類藥物測試假陽性的原因，包括與其他藥物的交叉反應，部分文獻指出可能導致假陽性的藥物包括非類固醇類消炎藥NSAID (如naproxen ibuprofen)，也有一些非正式網站資料指出抗組織胺、抗抑鬱和抗精神病藥物可能有交叉反應，另污染的樣本及實驗室誤差也是存在的。

此次新北市餵藥案，相關專業人士認為是檢驗出了問題，且有些檢驗的方法都會有干擾物質存在，再加上幼兒們在冷氣房，多數人因為感冒服用了感冒藥，都會影響偵測的結果。最終檢驗結果，當然須待確認試驗法做確認，以及司法調查結果來判定，在結果未確定前，不應臆測幼兒園已確定有餵藥事實。