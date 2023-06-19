根據新華社報導，大陸國務院台辦主任宋濤18日在廈門會見前來出席第十五屆海峽論壇的中國國民黨副主席夏立言一行人。他表示，願與國民黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

夏立言則表示，堅持「九二共識」、反對台獨是國民黨的一貫立場，希望兩黨在既有政治基礎上，持續加強合作，讓兩岸交流正面效益惠及更多基層民眾，共同促進兩岸關係良性發展，維護台海和平穩定。

宋濤表示，大陸國家主席習近平高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

他強調，要深入學習貫徹習近平賀信精神，大力推動兩岸交流合作、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。